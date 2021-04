Ce lovitura pentru Real Madrid: capitanul are Covid!

Galacticii au reusit cateva rezultate impresionante, 3-1 cu Liverpool, 2-1 cu Barcelona , fara capitanul lor, Sergio Ramos, accidentat. Cand se pregatea sa revina in angrenajul echipei, fundasul spaniol a fost depistat pozitiv la Covid-19.Asta inseamna ca va sta 10 zile in carantina, dupa care va repeta testul. Real Madrid joaca maine seara pe terenul celor de la Liverpool, in returul sferturilor de finala ale Ligii Campionilor.