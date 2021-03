Record de pus in rama pentru Leo Messi. Argentinianul a reusit o "dubla" pentru FC Barcelona

Messi a inscris in minutele 13 si 90, Griezmann, in minutul 35, si Mingueza, in minutul 53. Pentru Huesca a punctat Mir (45+4), din penalti.Xavi a jucat de 767 de ori pentru echipa catalana, in toate competitiile. Messi, 33 de ani, a atins acelasi numar in meciul de luni , de pe teren propriu, cu Huesca, ultima clasata, in etapa a XXVII-a a LaLiga.Argentinianul a jucat prima partida oficiala ca profesionist in 2004. El ar putea deveni, duminica, in intalnirea cu Real Sociedad, jucatorul cu cele mai multe meciuri disputate la Barcelona.Inainte de Xavi, Messi i-a detronat deja pe Cesar Rodriguez (230 de goluri ), in 2012, ca golgheter al clubului (659 de reusite pana in prezent), si pe Andres Iniesta , in 2018, la numarul de trofee castigate cu Barca (34).De sase ori castigator al Balonului de Aur, Leo Messi detine, de asemenea, recordurile Barcelonei pentru pase decisive (289), hat-trick-uri (48) si goluri marcate intr-un singur sezon (73, in 2011-2012).Citeste si: