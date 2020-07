Recordurile doborate de Liverpool in sezonul 2019-2020

Iata recordurile doborate de Liverpool in acest sezon:* Elevii antrenorului Juergen Klopp si-au asigurat titlul cu sapte meciuri inainte de final, eclipsandu-le pe Manchester United (2000-2001) si Manchester City (2017-2018), care au devenit campioane cand mai erau de disputat cinci etape.* Liverpool a devenit prima echipa care castiga liga engleza in opt decenii diferite - 1900, 1920, 1940, 1960, 1970, 1980, 1990 si 2020.* Victoria cu 3-1 obtinuta in fata formatiei Newcastle United, duminica in ultima etapa , a fost a 32-a din acest sezon, Liverpool egaland astfel recordul detinut de Manchester City in privinta numarului de victorii intr-o singura editie din Premier League.* Succesul obtinut pe 5 iulie in partida cu Aston Villa (2-0) i-a permis lui Liverpool sa-si extinda la 24 seria de victorii consecutive pe teren propriu in campionat . Precedentul record ii apartinea lui Manchester Ciy (20 de victorii consecutive).Serie reusita de trupa lui Klopp a fost intrerupta de Burnley, care a tinut-o in sah pe Liverpool (1-1), chiar pe stadionul Anfield, in etapa urmatoare.* Atunci cand a invins-o pe West Ham United, in luna februarie, Liverpool a obtinut a 24-a victorie consecutiva in campionat (acasa si in deplasare), egaland recordul lui Manchester City. Liverpool a pierdut apoi urmatorul meci, pe terenul lui Watford.* Liverpool a avut cel mai mare avans pentru un lider din istoria Premier League (22 de puncte) dupa victoria cu 4-0 obtinuta in fata lui Southampton, in februarie. "Cormoranii" au marit ulterior recordul la 25 de puncte avans, dupa succesul la limita obtinut in partida cu Norwich City (1-0).* Victoria obtinuta de Liverpool in fata formatiei Tottenham Hotspur (1-0), pe 11 ianuarie, le-a permis elevilor lui Juergen Klopp sa stabileasca un nou record de puncte dupa primele 21 de meciuri in toate cele cinci mari campionate din Europa (61 puncte).* Liverpool a castigat apoi urmatoarele sase meciuri, ajungand la 79 de puncte dupa 27 de etape, inainte de a pierde jocul cu Watford (0-3).* Gratie victoriei din meciul cu Tottenham, Liverpool a stabilit un nou record de puncte castigate intr-o serie de 38 de meciuri disputate in Premier League (104), depasindu-le pe Manchester City si Chelsea (ambele cu cate 102 puncte).* Pe 29 ianuarie, dupa victoria cu 2-0 obtinuta in fata formatiei West Ham United, Liverpool a stabilit o noua performanta, reusind sa invinga toate cele 19 adversare din prima liga pe parcursul unei singure campanii, in istoria de 127 de ani a gruparii de pe Anfield.* Liverpool s-a impus in 18 dintre cele 19 meciuri disputate pe teren propriu in acest sezon, egaland recordul stabilit anterior de Chelsea (2005-2006), Manchester City (2011-2012, 2018-2019) si Manchester United (2010-2011). Toate cele patru formatii au acumulat cate 55 de puncte in urma victoriilor de pe propria arena, in sezoanele respective.* "Cormoranii" au invins-o pe Newcastle United in ultima etapa a sezonului, pentru a stabili un nou record al clubului, cu 14 victorii in deplasare pe parcursul unui sezon.* Mohamed Salah a devenit primul jucator din istoria lui Liverpool care a inscris 20 de goluri in toate competitiile, in trei sezoane consecutive, dupa Michael Owen (intre 2000 si 2003), gratie reusitei din meciul cu Bournemouth (2-1).