Are Reghecampf amante prostituate? Declaratii incendiare ale sotiei Anamaria Prodan: "Unde se vad? Fac sex virtual?"

La GSP LIVE, Anamaria a tinut sa clarifice in primul rand zvonurile care spun ca Laurentiu are de mult timp o relatie extraconjugala. In acest sens a aparut inclusiv un nume, cel al Florentinei Raiciu."Lumea imi spunea "Ai vazut ce a zis Gigi? Ca barbatul tau are de 8 ani amante prostituate". Dar unde se vad ei? Ca suntem tot timpul impreuna! Se vad pe telefon? Fac sex virtual? Ce fac?", a afirmat sotia lui Reghecampf.