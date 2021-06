Reactie dura a lui Reghecampf jr. in scandalul divortului dintre parintii sai: "Acela nu e tatal meu"

Pustiul in varsta de 12 ani a postat un mesaj pe Instagram, in care isi exprima pozitia vizavi de problema din familia sa."Cand tatal meu planuieste in secret un divort, inseamna ca nu e tatal meu, Laurentiu Reghecampf. Cand tatal meu planuieste sa fuga de acasa si sa ruineze familia pentru o femeie care-i vaneaza banii, acela nu e tatal meu.Stiu ca multi dintre voi vreti sa se desparta si abia asteptati asta, dar.... Aceasta familie va ramane unita! Unita pana la moarte! Aceasta familie este mandria vietii mele! Tatal meu mai bine ar muri decat sa-si batjocoreasca copiii!El o divinizeaza pe mama! Numele familiei mele e unic!", a scris pe contul de instagram Laurentiu Reghecampf jr, mesajul sau fiind repostat si de mama sa."Iubitul meu drag, la noi este simplu! Care minte, tradeaza, dezonoreaza, plateste fff scump totul! Tu esti un luptator adevarat! Mama si Tata nu ar face asa ceva nici in 100000 de vieti! Tata isi respecta familia si numele, tata nu are amante, tata nu fura banii familiei sa i dea la astfel de femei ordinare! Trebuie sa l aparam pe tata si sa ne aparam familia toata viata si cine si a batut joc de familia si numele nostru sa plateasca cumplit! ", i-a raspuns rapid Anamaria Prodan fiului ei.