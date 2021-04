Si-a gasit echipa dupa sase luni: pe cine va antrena Reghecampf

Reghecampf a semnat un contract pana la finalul sezonului actual. El il inlocuieste pe sarbul Vladan Milojevici, informeaza news.ro. Citeste si: V ariante de inlocuire pentru Mirel Radoi Romanul a condus ultima data echipa Al Wasl din Emiratele Arabe Unite, de la care a demisionat in octombrie 2020, formatie pe care o preluase la inceputul anului 2019. Laurentiu Reghecampf a mai antrenat in Emiratele Arabe Unite echipa Al Wahda, in perioada iulie 2017 - noiembrie 2018, iar in Arabia Saudita, pe Al Hilal, in perioada mai 2014 - februarie 2015, echipa cu care a ajuns pana in finala Ligii Campionilor Asiei. FC Snagov, Concordia Chiajna, FCSB si Litex Loveci sunt alte echipe din cariera antrenorului roman.Al Ahli ocupa locul 7 in clasament, cu 35 de puncte, dupa 24 de etape, la egalitate cu Al Ittifaq, de pe locul 6 si la 13 puncte de liderul Al Hilal.Citeste si: