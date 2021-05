Esec de proportii pentru Reghecampf si Mitrita in Arabia Saudita. Va fi dat afara antrenorul roman?

Pentru Al-Ahli a marcat Asiri '73, iar pentru Al-Duhail a inscris Olunga '61. La Al-Ahli, mijlocasul roman Alexandru Mitrita a jucat din minutul 67.Toate meciurile din grupa s-au disputat la Jeddah, adica acasa la echipa lui Reghecampf. Din pacate pentru Reghecampf si Mitrita, Al-Ahli Jeddah a terminat grupa pe locul al treilea, piezand calificarea in optimi la golaveraj chiar in fata lui Al-Duhail (Qatar), in conditiile in care "directele" dintre cele doua formatii s-au incheiat cu scoruri identice, 1-1.In clasament, Esteghlal (Iran) a castigat grupa, cu 11 puncte, urmata de Al-Duhail (9 puncte, golaveraj 11-9), Al-Ahli (9 puncte, golaveraj 9-8) si Al-Shorta (Irak, 3 puncte).Astfel, nu-i exclus ca seicii de la Al-Ahli sa-l demita pe Reghecampf la numai o luna de la instalarea antrenorului roman.