Reactia lui Reghecampf in scandalul divortului de Ana Maria Prodan: "Este ultimul avertisment "

Dupa ce ea a infirmat categoric aceste zvonuri, chiar daca au aparut informatii si despre cine ar fi amanta antrenorului , Reghe a rupt si el tacerea, intr-un mesaj publicat de SpyNews.ro."Am spus ca nu vreau sa comentez toate prostiile care apar in presa. Eu nu-s circar, sunt antrenor! Este pentru ultima data cand cineva isi mai permite sa ma jigneasca pe mine, sa-mi puna sotia si copiii in asemenea situatii penibile, sa ne bage familia in aceste nenorociri: amante, afaceri pentru amante si toate prostiile care apar zilnic peste tot! De astazi, fiecare publicatie, site, canal media care nu scoate mizeriile scrise la adresa mea si a familiei mele va suporta consecintele legii. Familia Reghecampf Prodan a muncit pe branci o viata iar dumneavoastra puneti in ziare asemenea prostii care sunt menite sa distruga imaginea, demnitatea si integritatea noastra. Repet. Este ultimul avertisment catre dumneavoastra. Scoateti aceste mizerii si de astazi fara probe evidente nu imi mai distrugeti sistematic viata daca aveti putin respect si omenie. Familia noastra este una integra si serioasa. Unde aceste mizerii scrise de presa nu au ce sa caute. Sunt mahnit caci in aceasta tara nu exista o umbra de respect fata de oamenii care au facut ceva notabil pe pamantul asta! Sa va fie rusine! Fata de copiii mei si fata de toata familia mea", a declarat Laurentiu Reghecampf, in exclusivitate pentru SpyNews.ro.Laurentiu Reghecampf a desfiintat si informatiile potrivit carora ar avea o amanta. "Nu aveti pic de respect fata de cei 4 copii ai mei. Fata de sotia mea. Nu aveti pic de respect fata de munca si numele nostru. Nu va pasa de nimic doar de o bazaconie de stire care nu are un fundament real. Nu m-am chinuit o viata sa-mi educ copiii intr-un mod demn si crestinesc ca astazi sa citesc mizeria asta peste tot. Doar ca sa va faceti subiecte? Nu mai aveti pic de omenie? Aveti acasa familii! Copii care la randul lor pot ajunge in situatiile in care dumneavoastra ne puneti pe noi! Ce sa explic copilului meu de 13 ani care merge la scoala? La fotbal! Ca presa face mizerii? De ce? Opriti-va acum, va rog foarte frumos. Imi iubesc si respect familia mai presus decat orice pe Pamant", a mai adaugat Laurentiu Reghecampf.