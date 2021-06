S-a schimbat regula Under 21 in Liga 1! Ce noutati sunt

Federatia a modificat regula Under 21 pentru sezonul viitor."S-a luat decizia de a se inlocui cel de-al doilea jucator unde 21 cu cateva masuri care isi propun sa contribuie la cresterea investitiilor in propriile academii. Astfel, se introduce un plafon financiar minim de investitii in urmatorii trei ani, minim 5 la suta din veniturile unui club de Liga 1 , trebuie sa se regaseasca in propria academie incepand cu 2022, minim 6,5 la suta incepand cu 2023, minim 7,5 la suta incepand cu 2024. A doua masura pe care o propunem este sa crestem puunctajul pe clasificarea academiilor pentru obtinerea licentei de Liga 1.Astfel, se pastreaza refuzarea licentei de Liga 1 daca nu se indeplineste baremul de 60 de puncte pe sistemul de clasificare al academiilor. Se introduce o amenda de 100.000 de lei daca nu se indeplineste baremul de 75 de puncte.Mentionez ca toate fondurile colectate din aceste amenzi vor fi redistribuite in mod egal tuturor cluburilor participante in Liga Elitelor Under 19 si Under 17, cu exceptia celor amendate. A treia masura - inntroducem o transparenta financiara si auditarea cheltuielilor la nivelul academiilor. Din 2022, toate cluburile vor trebui sa-si auditeze si sa-si publice cheltuielile inregistrate cu propriile academii", a explicat presedintele FRF El a subliniat ca neindeplinirea uneia dintre aceste trei masuri va conduce implicit la refuzarea licentei de Liga 1."Prin deciziile pe care le-am luat astazi la nivelul Comitetului Executiv ne dorim sa incurajam investitiile cluburilor in zona aceasta de copii si juniori ", a adaugat Burleanu.