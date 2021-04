Legenda lui U Cluj a murit la o saptamana dupa sotia sa

Pe 11 iulie 1965, U Cluj a invins cu 2-1 pe Dinamo Pitesti, in finala Cupei Romaniei.Fostul fundas al lui U Cluj si-a petrecut aproape toata cariera la echipa din Ardeal, pentru care a strans peste 300 de prezente in 14 sezoane si a marcat trei goluri "Numele lui Remus Campeanu este sinonim cu ceea ce inseamna FC Universitatea Cluj, cu spiritul si cu principiile acestui club. Si-a dedicat intreaga cariera de jucator lui "U" intre 1960 si 1974, fiind component al echipei ce "a pus sapca pe Cupa" in 1965. Dupa ce a agatat ghetele in cui, a fost presedinte al clubului pana in 1989 si a ramas alaturi de echipa pana in ultima clipa.Astazi, dupa o viata alaturi de echipa "studentilor", Remus Campeanu s-a inaltat la ceruri. Ii multumim pentru tot ce a facut pentru "U", pentru o viata in alb si negru.Dumnezeu sa il odihneasca in pace!", a transmis sambata seara clubul U CLuj.