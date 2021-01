Replica primita de Cosmin Olaroiu in scandalul cu medicii de la spitalul "Victor Babes". De unde a pornit conflictul

Aflat in China, acolo unde antreneaza, Oli a avut o initiativa laudabila in primavara anului trecut, atunci cand a asigurat mancarea doctorilor de la "Victor Babes", insa n-a primit ajutorul asteptat atunci cand o ruda de-a sa (cel mai probabil fiul) s-a imbolnavit de Covid."Cand doctorii erau in carantina si trebuiau sa stea la spital inchisi, am discutat si aveau nevoie de aceasta sustinere. Eu m-am angajat sa fac lucrul acesta, pe toata durata aceea, pana in iunie, iulie. Au fost cateva luni din martie. Restaurantul a fost inchis si a functionat doar pentru a livra mancare doctorilor. Gratis, bineinteles. Iar, cand a fost nevoie si am avut un caz de Covid in familia mea, nimeni n-a mai tinut cont ca eu i-am ajutat. Nimeni! Au avut altii grija de cel bolnav. Cei pe care nu i-am ajutat. Iar cei pe care i-am ajutat nici macar nu mi-au mai raspuns", a declarat zilele trecute Cosmin Olaroiu.In replica, Emilian Imbri, managerul spitalului, si-a exprimat si el punctul de vedere. "A fost vorba despre o neintelegere. Dumnealui urma sa ne sune daca accepta sa facem consultul si nu a mai sunat. Nu facem din asta un subiect de discutie. Suntem aici o echipa de cateva sute de oameni care nu ne-am gandit vreodata sa refuzam un ajutor. Sunt peste 10.000 de oameni care au trecut prin spitalul acesta, cunoscuti sau necunoscuti. Era normal si firesc sa vorbim amandoi si sa rezolvam situatia. Deci, dumnealui astepta telefonul meu, eu am asteptat telefonul dansului. Am sunat dupa doua zile sa vad ce se intampla si dumnealui, dezamagit, nu mi-a raspuns", a declarat Imbri pentru Prosport.Citeste si: Sotia romanca a lui "Chicharito" Hernandez a fost parasita. Fotbalistul mexican a lasat-o singura, cu 2 copii