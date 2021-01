Revenire neasteptata in tricoul Rapidului. S-a intors in Giulesti dupa ce a trecut prin Bundesliga

"Mi s-a indeplinit dorinta de a reveni la Rapid, sunt foarte fericit si imi doresc enorm sa reusim promovarea, pentru a ne face suporterii bucurosi. Le urez un calduros La multi ani si abia astept sa ii revad in tribune", a declarat jucatorul.Crescut la juniorii Rapidului, Alex a evoluat in tricoul alb-visiniu intre 2009 si 2013, cu o pauza de un sezon petrecut in Bundesliga, la FC Koln.Atacantul giulestean a debutat in prima liga pe 30 iunie 2009, intr-un meci cu FC Vaslui Dupa plecarea de la Rapid, Alex a mai evoluat pentru Orduspor (Turcia), AEL Limassol (Cipru), FC Voluntari, Farul Constanta, ASA Targu Mures, Aris Limassol (Cipru), Sportul Snagov, iar din 2019 a jucat pentru UTA Arad, formatie cu care a promovat in prima liga.Ionita a fost aproape de reveni la Rapid in 2016, insa din cauza falimentului, transferul nu s-a mai realizat.Dupa Bogdan Barbu si Emmanuel Ernest, transferul lui Alex Ionita este cel de-al treilea perfectat in aceasta saptamana.Citeste si: VIDEO Veste minunata despre Mihaita Nesu. Fostul fotbalist mananca singur, la 10 ani dupa ce a ramas paralizat