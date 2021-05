Meciul CFR Cluj-FCSB, din ultima etapa a Ligii I, va avea loc cu spectatori

"Abonatii din sezonul 2019-2020 vor primi un bilet gratuit pe baza cardului de abonat, in tribuna in care au avut abonament. Clubul CFR 1907 Cluj nu poate garanta ca sectorul indicat pe tichet va coincide cu sectorul de pe cardul de abonament, din pricina masurilor de preventie anti-COVID-19. De asemenea, toti abonatii vor primi inca un tichet gratuit, cu posibilitatea insa ca acesta sa fie valabil in alt sector sau chiar alta tribuna. Nu se vor comercializa alte bilete in afara celor destinate abonatilor!La ridicarea biletelor gratuite, suporterii trebuie sa prezinte cardul de abonat (fizic, original) si sa ofere numele celor doua persoane care vor fi prezente la meci, precum si Codul Numeric Personal (CNP). Atentie, BILETELE NU SUNT TRANSMISIBILE!PROGRAM CASIERIE:* SAMBATA, 22 mai - 12:00 - 18:00* DUMINICA, 23 mai - 12:00 - 18:00* LUNI, 24 mai - 10:00 - 13:00Toti spectatorii care vor veni la meci trebuie sa aiba asupra lor, la intrarea in incinta stadionului, dovada vaccinarii anti-COVID-19 (pentru care au trecut cel putin 10 zile de la finalizarea schemei de vaccinare) sau rezultatul negativ al unui test RT-PCR (nu mai vechi de 72 de ore) sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid (nu mai vechi de 24 de ore), IN FORMAT FIZIC, LISTATE.TOTI FANII AU OBLIGATIVITATEA SA RESPECTE LOCUL PRECIZAT PE BILET. In cazul nerespectarii locului, fanii vor fi indrumati sa paraseasca incinta stadionului.Accesul in arena nu este permis persoanelor care prezinta febra, tuse, dureri in gat sau dificultati de respiratie.Nu este permis accesul in stadion cu mancare si/sau bautura.Accesul in arena este permis doar cu genti cu marimea maxima a unei foi A4 (20x30 cm).PASTRAREA DISTANTEI DE MINIM 1,5 METRI ESTE OBLIGATORIE in fiecare zona din stadion.PURTAREA MASTII DE PROTECTIE ESTE OBLIGATORIE pe toata durata evenimentului sportiv.Este obligatorie respectarea prevederilor din Art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul in declaratii si Art. 352 din Codul Penal cu privire la zadarnicirea combaterii bolilor", este comunicatul transmis de CFR Cluj.Meciul CFR Cluj - FCSB , din ultima etapa a play-off-ului Ligii I, are loc, marti, de la ora 20.30.