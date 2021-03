Spania, meci foarte greu in Georgia. Moldova a fost demolata in Danemarca. Ce s-a intamplat in grupa Romaniei

Au marcat: Barseghian '53, Bairamian '74.Tot duminica, de la ora 21.45, se joaca meciurile Romania - Germania si Macedonia de Nord - Liechtenstein.Clasamentul in acest moment este urmatorul: 1. Armenia - 6 puncte (2 jocuri), 2. Germania - 3 puncte (1), 3. Romania - 3 puncte (1), 4. Macedonia de Nord - niciun punct (1), 5. Liechtenstein - niciun punct (1), 6. Islanda - niciun punct (2).Rezultate din prima etapa Romania - Macedonia de Nord, scor 3-2;Germania - Islanda, scor 3-0;Liechtenstein - Armenia, scorIn alt meci din preliminarii, Spania a invins greu Georgia cu 2-1. Golul ibericilor a fost marcat in prelungirile partidei.Moldova a fost umilita in Danemarca, 0-8, iar Anglia a castigat in Albania, 2-0.