Rezultatele complete din Bundesliga

Ziare.

com

"Lupii" au obtinut victoria prin "dubla" lui Marin Pongracic (43, 75) si reusitele lui Maximilian Arnold (64) si Renato Steffen (68). Golul de onoare al gazdelor a fost inscris de Julian Baumgartlinger (85).In urma acestui esec, Leverkusen a coborat pe pozitia a cincea in clasament, facand rocada cu Borussia Monechengladbach, care are acelasi numar de puncte (53), dar un golaveraj superior.Monchengladbach, invinsa de Bayer pe teren propriu in urma cu trei zile (1-3), a obtinut marti o remiza alba in deplasare cu Werder Bremen (0-0)In primul meci al etapei a 28-a, disputat marti dupa-amiaza, liderul Bayern Munchen s-a impus cu 1-0 pe terenul Borussiei Dortmund, principala sa rivala in lupta pentru titlu, de care s-a distantat acum la sapte puncte, facand un pas important catre al optulea titlu consecutiv de campioana a Germaniei."Bayern reinchide Bundesliga", a titrat presa germana dupa succesul bavarezilor, cu referire la recenta reluare a campionatului german, dupa o pauza de peste doua luni, din cauza pandemiei de coronavirus.Borussia Dortmund - Bayern Munchen 0-1A marcat: Kimmich (43).Bayer Leverkusen - VfL Wolfsburg 1-4Au marcat: Baumgartlinger (85), respectiv Pongracic (43, 75), Arnold (64), Steffen (67).Eintracht Frankfurt - SC Freiburg 3-3Au marcat: Andre Silva (35), Kamada (79), Chandler (82), respectiv Grifo (28), Petersen (67), Holer (69).Werder Bremen - Borussia Moenchengladbach 0-0Miercuri au loc partidele RB Leipzig - Hertha Berlin, Hoffenheim - FC Koln, Fortuna Dusseldorf - Schalke 04, FC Augsburg - SC Paderborn si Union Berlin - FSV Mainz.Clasament: 1. Bayern Munchen, 64 puncte, 2. Borussia Dortmund, 57 puncte, 3. RB Leipzig, 54 puncte, 4. Borussia Moenchengladbach, 53 puncte (+19), 5. Bayer Leverkusen, 53 puncte (+17), 6. VfL Wolfsburg, 42 puncte etc.