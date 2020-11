Rezultatul meciului Romania - Norvegia va fi stabilit de UEFA la "masa verde". Care sunt scenariile

Astfel, forul continental informeaza ca speta va ajunge la Corpul de Control, Etica si Disciplina pentru o decizie ce va fi luata "potrivit regulilor speciale aplicabile partidelor din competitiile UEFA la nivel de echipe nationale, asa cum au fost acestea aprobate de Comitetul Executiv UEFA din 29 august 2020".FRF mentioneaza ca documentul pe care comunicarea UEFA il insereaza, cel aprobat de CEX UEFA si la care se face referire mai sus, contine 4 principii dintre care unul (principiul 3) face referire la situatia actuala:"3) Daca partida nu poate fi reprogramata, UEFA Control, Ethics and Disciplinary Body va lua o decizie. Federatia care este responsabila pentru nedisputarea partidei sau pentru imposibilitatea disputarii acesteia pana la finalul ei va fi declarata ca pierzatoare prin forfait de catre UEFA Control, Ethics and Disciplinary Body. Daca se ajunge la concluzia ca ambele echipe sunt responsabile sau niciuna dintre ele nu este responsabila pentru nedisputarea partidei sau imposibilitatea disputarii acesteia pana la finalul ei, nu poate fi declarat forfait. Daca meciul nu poate fi declarat forfait, rezultatul partidei va fi decis prin tragere la sorti (1-0, 0-1 sau 0-0) de catre administratia UEFA".Meciul Romania - Norvegia era programat duminica, la ora 21.45, pe Arena Nationala, dar nu se va mai disputa, dupa ce oaspetii nu am mai putut face deplasarea la Bucuresti, acest lucru fiindu-le interzis de autoritati, ca urmare a unui caz de coronavirus in lotul norvegienilor.Citeste si: Selectionerul Mirel Radoi, cu demisia pe masa? "El va fi noul antrenor al Craiovei"