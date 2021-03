Rica Raducanu vrea sa-i cante lautarii ca a scapat de COVID. "Boala este rea. A fost beleaua de pe lume. Sotia inca nu e foarte bine"

"Boala asta e rea si, pentru cine mai are si alte boli, e si mai rau. Nu mi-a fost foarte greu, eu am stat in spital, dar nu am avut mari simptome.Sper sa scapam cat mai repede de aceasta boala. La 10 mai poate se da drumul la toate, sa aduc lautarii, ca tot fac 75 de ani. A fost beleaua de pe lume sa stau singur acasa, cand era sotia in spital, m-au luat toate gandurile. Sotia inca nu e foarte bine, a stat o luna in spital", a declarat Raducanu la emisiunea La Maruta de la Pro TV.In varsta de 74 de ani, Rica Raducanu a jucat de 61 de ori in echipa nationala . Fostul international si-a petrecut cea mai mare parte a carierei la Rapid . El a mai evoluat la Sportul Studentesc, Steaua , FCM Resita si FC Baia Mare.