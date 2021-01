Rica Raducanu si sotia, in spital din cauza COVID - 19. "Suntem aproape morti, nu mai imi arde de nimic"

Fostul fotbalist, in varsta de 74 ani, a ajuns la Spitalul "Victor Babes" in urma cu o saptamana.Rica Raducanu nu este singur. Si sotia sa are COVID - 19."Ce sa mai zic, nu vedeti ca suntem aproape morti, nu mai imi mai arde de nimic.Daca ne sunati, ne mai ridicati moralul.Nevasta-mea e mai binisor, i-au facut perfuzii. Eu stau in pat, mi-au facut doua injectii in burta.Mai apuc sa vorbesc cu nevasta-mea doar pe Whatsapp, imi pune poze cu ea, vorbeste, e mai binisor, dar nu prea", a declarat Rica Raducanu la emisiunea lui Catalin Maruta de la Protv, citat de click Rica Raducanu este primul portar din istoria fotbalului mondial prins in ofsaid.CITESTE SI: