Cum se simt Rica Raducanu si sotia sa, internati la spital dupa ce s-au imbolnavit de COVID-19. "Trecem prin perioada urata, tata. Sa aveti grija de voi"

Sotia lui Rica Raducanu s-a internat prima la Spitalul "Victor Babes", acum cinci zile si a dezvoltat o forma severa a bolii."Ea e mai rau, ca ea de la inceput a fost mai rau, cu frisoane. Eu nu am avut probleme, nici racit, nici tuse, decat asa... Ea e acum, e la astea cu aer.Reporter: Are nevoie de oxigen?Rica Raducanu: Da. Ti-am spus ca ea sta la alt pavilion", a comentat Rica Raducanu, la PROTV Fostul fotbalist spune ca se simte bine si urmeaza tratamentul prescris de specialisti."Sa va spun ceva: cine vrea sa fie asa ceva? Nu vezi? Le dau sanatate tuturor. E greu. Trecem prin perioada urata, tata. Sa aveti grija de voi. Poate trece mai usor perioada asta. Saracii (n.r. medicii), umbla pe aici zici ca sunt cosmonauti. Ce sa mai zici, ca nici nu-i vezi la fata", a mai spus Rica Raducanu.In varsta de 74 de ani, Necula Raducanu, cunoscut sub numele de Rica Raducanu, a facut parte din echipa care cucerea primul titlu din istoria clubului Rapid , in 1967.Citeste si: