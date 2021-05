Rica Raducanu, la 75 de ani! Ce porecla i-a pus prietenul Pele

#LaMultiAni, nea Rica! 🇱🇻



Legenda noastra, Necula Raducanu, implineste astazi 75 de ani. 🎂 Publicata de Iubesc Culoarea Visinie pe Luni, 10 mai 2021

Rica Raducanu este unul dintre personajele insolite ale fotbalului romanesc, un tip spiritual, pus mereu pe sotii, care a fost insa si un portar valoros, cu 61 de selectii in nationala Romaniei si sute de meciuri pentru Rapid "Tamango" a jucat in meciul cu Brazilia de la Cupa Mondiala din 1970, iar la final s-a imbratisat indelung cu Pele, atacantul faimos al Selecao."Am fost la un turneu in Brailia, la Rio de Janeiro, in 1969. Atunci l-am cunoscut pe Pele si ne-am imprietenit, imi spunea Ricardo. Mi-a dat gol in 1970 si m-au intrebat ziaristii cum am primit gol de la Pele. Le-am spus ca l-am lasat ca e prietenul meu".Raducanu a vrut sa puna mana pe tricoul lui Pele dupa meciul de la Guadalajara, dar Lucescu a fost mai iute. "La final, am vrut sa iau tricoul lui Pele, dar mi-a luat-o Mircea Lucescu inainte. Cat m-am ofticat! A trebuit sa fac apoi schimb cu Felix, portarul lor".Raducanu a ramas in istoria fotbalului romanesc si pentru ca a fost primul portar surprins in ofsaid. "Ca antrenor, nu prea mi-ar placea sa am pe unu' ca Rica. Da' pe mine ma impingeau tribunele de la spate sa fac tot felul de ghidusii! Faza cu ofsaidu' s-a petrecut prin '74, intr-un meci pe care l-am jucat cu Rapidul impotriva Farului, pe 23 August. Eram la retrogradare si trebuia sa facem pe dracu' in patru ca sa nu pierdem meciul".Raducanu a jucat fotbal pana la 57 de ani, fiind legitimat la echipa Senaco Novaci, detinuta pe-atunci de un fin de-al sau. Rica are si 3 goluri in prima divzie, marcate din penalty. Victor Socaciu i-a dedicat o melodie, "Portar sub Podul Grant", Sorin Satmari a scris despre el cartea "Un portar prea mare pentru un careu atat de mic", iar regizorul Andrei Blaier i-a oferit posibilitatea sa-si joace propriul rol in filmul "Totul despre fotbal", unde a fost coleg de platou cu monstri sacri ai cinematografiei, Gheorghe Dinica si Jean Constantin Raducanu NeculaData si locul nasterii: 10 mai 1946, Vladeni (Ialomita)Post: portarCariera de jucator: Victoria "MIBC" Bucuresti, Flacara Rosie Bucuresti, Rapid, Sportul Studentesc, Steaua , FCM Resita, FC Baia-Mare, Autobuzul Bucuresti, Spartac Bucuresti, Avicola Crevedia, Senaco NovaciMeciuri / goluri in Liga I: 329 / 3Selectii / goluri nationala: 61 / 0A facut parte din lotul Romaniei la Cupa Mondiala din 1970.Din 2008 este cetatean de onoare al Bucurestiului.A fost decorat de presedintele Traian Basescu cu "Meritul Sportiv" Clasa III.