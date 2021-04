Cum se justifica fotbalistul dinamovist prins la o petrecere cu manele, in plina pandemie: "A fost o surpriza"

"A fost o zi foarte incarcata pentru mine. Chiar daca era ziua mea, trebuia sa fiu mai atent la tot ce se intampla. Imi pare rau si imi cer scuze fata de suporteri si fata de toti cei care au fost lezati de imaginile care au circulat!A fost ziua mea, am implinit 22 de ani. Consider ca in fiecare zi am cate ceva de invatat si uneori primesc lectii de la viata pe care trebuie sa mi le insusesc.In acea dupa-amiaza am fost la un restaurant impreuna cu alti prieteni, pentru un moment mai special din viata mea. Acolo i-am facut o surpriza logodnicei mele si am cerut-o de sotie. A fost si momentul in care i-am anuntat pe prieteni si pe cei din familie ca asteptam un copil. Un baietel, care sper sa fie fotbalist si sa fie caine. Partea de la restaurant a fost organizata de mine. Am cerut permisiunea staff-ului echipei si totul s-a intamplat in timpul zilei.Seara, cand m-am intors acasa, ma astepta o surpriza. Nu era ceva organizat de mine. Nu aveam cum sa refuz ceea ce se petrecea acolo. Cred ca multi ati fost intr-o situatie de felul acesta. Am incercat sa fiu politicos cu toata lumea. A fost ceva de scurta durata.La ora 22.30 eram la culcare, pentru ca a doua zi sa fiu pregatit de antrenament. La fel au stat lucrurile si pentru colegii mei.Din pacate, rezultatul cu Clinceni a fost unul prost. La cald, dupa meci e greu sa gasesti cele mai potrivite cuvinte cand dai interviu. Trebuia sa imi cer scuze de atunci. Uneori nici nu stii cum e mai bine sa vorbesti in fata presei.Inca o data imi cer scuze si sper sa demonstrez si pe teren ca am ambitia si seriozitatea de a da totul pentru Dinamo !", a declarat jucatorul, potrivit paginii de Facebook a Peluzei Catalin Haldan."Nu vreau sa-mi comentez viata personala in spatiul public, este viata mea personala si nu as vrea sa comentez acest lucru. (n.r. - intrebat despre nerespectarea regulilor de distantare in pandemie) Nu vreau sa comentez, este viata mea personala si nu vreau sa comentez aceste lucruri. Imi cer scuze daca deranjez pe cineva, dar nu as vrea sa-mi comentez viata personala", a declarat Grigore, la microfonul televiziunilor care transmit Liga I."Aveti suporterii cei mai tari, dar voi vreti manele si dati bani la lautari!", a fost mesajul Peluzei Catalin Haldan dupa aparitia imaginilor.Academica Clinceni s-a calificat in play-off-Ligii I dupa ce a invins, vineri, in deplasare, cu scorul de 3-1 (3-0), pe Dinamo, in etapa a XXX-a, ultima a sezonului regulat.