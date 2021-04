Aroganta maxima. Dinamo, prima fabuloasa de la Steaua in cazul in care retrogradeaza. Cat vor lua fotbalistii

Echipa din Stefan cel Mare este cu un picior in Liga 2 dupa infrangerea rusinoasa de la Medias, 1-4.Pe loc de retrogrdare, dinamovistii au fost luati la misto de rivalii de la Steaua Factiunea suporterilor Stelei, Peluza SUD, a anuntat ca ofera 10 000 De euro jucatorilor de la Dinamo in cazul in care vor cadea in Liga 2."Atentie, acesta nu este un pamflet!Ne aflam in fata unui moment crucial si, dorim pe aceasta cale, sa ne anuntam contributia si sa premiem performanta jucatorilor dinamovisti.Consideram ca eforturile pe care acestia le depun sunt peste limita imaginatiei si dorim sa anuntam pe aceasta cale ca ii vom premia la sfarsit de sezon in cazul unei reusite.Asadar, Sud Steaua ofera ca prima jucatorilor dinamovisti suma de 10.000 euro in cazul retrogradarii. Da, ati citit bine. Daca Dinamo retrogradeaza, noi le premiem jucatorii.Stim ce inseamna sacrificiul jucatorilor si suntem de parere ca aceasta suma poate ajuta la destinderea acestora in diferite cluburi de manele, cluburi cunoscute nu doar de ei, cat si de suporterii acestora.Acestea fiind spuse, dorim ca informatia sa ajunga la jucatorii neplatiti si batjocoriti sub emblema lui Dinamo. Ei merita mai mult, nu bataia asta de joc.Cu cat mai repede, cu atat mai bine! Inainte", au scris suporterii Stelei pe facebook.Dinamo este pe locul 15, penultima pozitie, in Liga 1 , cu doar 15 puncte in clasament.