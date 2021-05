Au jucat fara portar de meserie, dar au castigat. E incredibil cine a intrat intre buturi. Nici rezerve n-au avut

Argentinienii au intrecut, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 (2-0), echipa Independiente Santa Fe, avand in poarta un jucator de camp accidentat si niciun fotbalist pe banca de rezerve. River Plate este devastata de epidemia Covid-19 atat de mult incat nu a avut un portar disponibil pentru a infrunta formatia columbiana. Mai mult, doar zece fotbalisti erau capabili sa joace in acest meci. Dintre cei indispobibili, doi jucatori sunt accidentati si 25 sunt pozitivi cu virusul Sars-Cov-2.Cu cererea refuzata de Conmebol de a inregimenta un portar, antrenorul Marcelo Gallardo l-a titularizat in poarta pe mijlocasul Enzo Perez. Victima a unei entorse la muschiul ischiogambier drept la ultima partida, Perez a facut posibil ca echipa lui sa joace 11 contra 11 cu adversarii. Si, desi nu a fost solicitat foarte mult, a facut-o foarte bine cand a fost nevoie si a fost declarat jucatorul meciului."Colegii mei portari mi-au scris si le-am pus cateva intrebari. Am exersat cu antrenorul portarilor si el mi-a dat cateva sfaturi. Mi-a spus sa incerc sa ma concentrez asupra punctului de la 11 metri si sa ma misc in diagonala in lateral. Cu adrenalina pe care o aveam m-am pierdut putin", a declarat el.In ceea ce priveste victoria cu 2-1, in care River a jucat cu singurii 11 jucatori disponibili, Enzo a spus: "Nu are prea mult sens sa vorbim despre joc din cauza a tot ceea ce am trait din cauza Covid. Ce am remarcat este inima, barbatia, personalitatea. Astazi s-a demonstrat ca formam un grup. Eu m-am concentrat sa ajut echipa."La Buenos Aires au marcat Angileri '3 si Alvarez '6, respectiv Osorio '73.Dupa acest succes si cu o etapa ramasa de jucat, River Plate a urcat pe locul 1 in clasamentul grupei, cu 9 puncte, fiind urmata de Fluminense (Brazilia), 8 puncte, Atletico Junior (Columbia), 6 puncte, si Santa Fe, 2 puncte.River disputa tot pe El Monumental ultimul joc cu Fluminense, miercurea viitoare si are nevoie de un punct pentru a fi sigura de calificarea in optimi.