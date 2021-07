Imagini fabuloase cu Robert Lewandowski. Polonezul a jucat fotbal cu copiii, intr-o piata din Sardinia VIDEO

Lewandowski, atacantul lui Bayern Munchen , care a doborat in luna mai recordul de goluri marcate pe parcursul unui sezon in Bundesliga, poate fi vazut in filmuletul respectiv inconjurat de cateva zeci de copii, incantati de prezenta celebrului fotbalist, care a acceptat sa joace o "miuta" cu ei, polonezul etalandu-si cu aceasta ocazie calitatile tehnice, spre deliciul celor prezenti.Un gest minunat, care va lasa cu siguranta amintiri de neuitat norocosilor care au avut ocazia sa joace fotbal cu starul campioanei Germaniei.