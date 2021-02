VIDEO Greu de uitat. Cine e Roberta, arbitra de fotbal care a "explodat" pe scena la "Romanii au talent"

"A fost o experienta noua pentru mine, de care m-am bucurat enorm. Am avut emotii, dar constructive. Voiam sa-mi iasa ok coregrafia. Am avut parte si de validarea juriului. Nu am nicio asteptare, m-am dus acolo cu inima deschisa, am vrut sa-mi bifez inca un lucru pe lista", declarat focsaneanca de 25 de ani dupa numarul de dans urmarit cu sufletul la gura de intreaga asistenta.Extrem de interesant e faptul ca Roberta, in prezent dansatoare intr-un club din Capitala, a fost in trecut o sportiva cu rezultate deosebite, in special la atletism, disciplina in care a obtinut o sumedenie de medalii, in probele de sprint, de garduri, de saritura in lungime si inaltime.De asemenea, la un moment dat, frumoasa bruneta a facut cursurile necesare pentru a deveni arbitru de fotbal. "Am arbitrat si cateva meciuri de juniori , insa mai mult m-am regasit atunci cand am arbitrat la tusa", recunoaste Roberta Anghel, care, de asemenea, este si o renumita instructoare de fitness.Citeste si: