Brazilianul Robinho, dat afara de clubul Santos dupa 7 zile. Fotbalistul e condamnat la 9 ani de inchisoare pentru viol in grup. "Imi vine sa rad, femeia era complet beata"

Robinho a dorit sa-si incheie cariera in locul in care a inceput-o, la Santos, acceptand in acest sens sa joace aproape pe gratis, de vreme ce a semnat un contract pe salariul minim din Brazilia. Jucatorul trecut pe la AC Milan Manchester City si AC Milan a fost insa obligat sa puna capat intelegerii dupa numai cateva zile.Motivul e legat de presiunea la care au fost supusi conducatorii de la Santos, in special din partea sponsorilor si a fanilor, nemultumiti de faptul ca la echipa lor a ajuns un fotbalist condamnat la 9 ani de inchisoare pentru viol.Infractiunea lui Robinho s-ar fi produs in 2013, intr-un local de noapte din Milano, o tanara albaneza de 20 de ani plangandu-se ca a fost violata de mai multi barbati, printre care s-a aflat si jucatorul sud-american. Apelul lui Robinho e in plina desfasurare, in presa aparand si o interceptare a unei discutii telefonice pe care brazilianul a avut-o cu unul dintre amicii sai implicati in viol. "Imi vine sa rad, nu-mi pasa. Femeia era complet beata. Nici macar nu stie ce s-a intamplat", a spus Robinho.