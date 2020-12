Condamnarea fotbalistului Robinho la noua ani de inchisoare pentru viol, mentinuta in apel

Si apelul prietenului sau Ricardo Falco, parte in acelasi dosar, a fost respins, la fel despagubirile de cate 60.000 de euro pe care cei doi trebuie sa le plateasca victimei, conform news.ro.La violul in grup au participat sase persoane, dar patru nu au fost identifcate de ancheta.Faptele pentru care a fost condamnat jucatorul dateaza din 22 ianuarie 2013, cand Robinho era legitimat la AC Milan . Potrivit anchetatorilor, fotbalistul a participat la violarea in grup a unei albaneze in varsta de 22 de ani, intr-o discoteca din Milano. Robinho si cinci prieteni de-ai sai au imbatat-o pe victima pana cand a devenit inconstienta si incapabila sa opuna rezistenta. Apoi au intretinut cu ea "raporturi sexuale multiple si consecutive", potrivit Corriere della Serra.In prima instanta, jucatorul brazilian si prietenul lui au fost condamnati la 23 noiembrie 2017. Robinho, 36 de ani, o suta de meciuri in echipa nationala , dar fara contract acum, poate contesta si decizia in apel.Robinho a fost acuzat de viol si in 2009, cand juca la Manchester United , insa acel caz a fost clasat.Citeste si: Calificare furata. CFR Cluj pierde in Elvetia cu un penalty inventat si paraseste Europa League