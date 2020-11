Reactii dupa Roma - CFR Cluj 5 - 0. Dan Petrescu: "Avem sanse de calificare foarte mici"

Campioana Romaniei a pierdut cu 0-5 si pastreaza in continuare sanse de calificare pentru primavara europeana."Sansele de calificare sunt foarte mici. Daca mai facem un rezultat pozitiv ar fi miraculos.Nu am solutii pentru aparare nici pentru campionat Platim greselile pe care le-am facut in trecut", a spus Dan Petrescu la Digisport.Si capitanul Camora este dezamagit dupa esecul de la Roma."Este greu sa avem o explicatie. Trist, suparat, nu am intrat bine, dar sa recunoastem ca ei au fost superiori.Sa speram sa revina jucatorii care sunt accidentati, sa revina dupa Covid. Trebuie sa ridicam capul", a spus fotbalistul portughez la Digisport.CFR Cluj are 4 puncte dupa doua meciuri din grupele Europa League.