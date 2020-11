Probleme mari in defensiva pentru AS Roma inaintea meciului cu CFR Cluj

Victoria de duminica, 3-0 acasa cu Parma, a treia consecutiva in Serie A, a lasat urme in randul jucatorilor lui Paulo Fonseca. Ibanez a trebuit inlocuit dupa ceva mai mult de 50 de minute, din pricina unor dureri la coapsa dreapta. Mancini a acuzat o problema la aductori, insa a putut evolua toate cele 90 de minute, dupa care a resimtit o jena la aductori.Ibanez si Mancini vor fi examinati marti de medici, pentru a se vedea cat de grave sunt accidentarile lor. Un alt fundas, Chris Smalling, de-abia revenit dupa o toxiinfectie alimentara, are acum probleme la genunchiul stang. In conditiile in care Federico Fazio si Marash Kumbulla sunt in continuare pozitivi la Covid-19, alcatuirea compartimentului defensiv i-ar putea da dureri de cap lui Fonseca.Roma risca sa ramana cu un singur aparator central, Juan Jesus, astfel ca Fonseca ar putea reveni la formula cu patru fundasi, cu Bryan Cristante folosit langa jucatorul brazilian.Roma nu vrea sa priveasca de sus intalnirea de la Cluj, dar pentru ea mai importanta este partida de duminica de la Napoli , din Serie A.Meciul dintre CFR Cluj si AS Roma va avea loc joi, de la ora 22:00, pe Stadionul ''Dr. Constantin Radulescu'' din Cluj-Napoca, in Grupa A din Europa League.AS Roma a invins-o in tur pe CFR Cluj cu 5-0 pe Stadio Olimpico.AS Roma ocupa primul loc in clasamentul grupei, cu 7 puncte, urmata de BSC Young Boys Berna, 4 puncte, CFR Cluj, 4 puncte, TSKA Sofia , 1 punct.CITESTE SI: