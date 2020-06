Roman Burki si-a prelungit contractul cu Borussia Dortmund

Ziare.

Burki avea contract pana in 2021, iar noua intelegere este valabila inca doi ani, pana la 30 iunie 2023."Suntem incantati ca vom avea in Roman Burki in continuare unul dintre cei mai buni portari din Budesliga. Asta inseamna ca ne-am asigurat pe termen lung serviciile unui jucator excelent pe o pozitie importanta", a declarat directorul sportiv Michael Zorc.Roman Burki este legitimat la Borussia Dortmund din 2015.