Al doilea obiectiv ratat pentru Radoi. Nationala nu mai poate ajunge la Mondiale prin Liga Natiunilor

Cu doar 4 puncte dupa 4 etape, Romania a pierdut orice sansa de a castiga grupa din Liga Natiunilor B, austriecii si norvegienii (1-0 azi cu Irlanda de Nord) distantandu-se in fruntea clasamentului, cu cate 9 puncte.Ca urmare, selectionerul Mirel Radoi mai bifeaza un obiectiv ratat, dupa eliminarea din play-off-ul pentru Euro 2020. Mai precis, Romania nu va putea spera la un eventual play-off pentru Campionatul Mondial din 2022 in cazul in care se va clasa mai jos de locul 2 in preliminariile clasice de anul viitor.Sistemul de calificare la CM 2022 ofera doar castigatoarelor de grupe din Liga Natiunilor posibilitatea de a se agata de un "colac de salvare" si de a intra pe ultima suta de metri intr-un play-off de calificare la turneul final din Qatar.