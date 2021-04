Se cer schimbari majore la FRF: "Gata cu experimentele!"

Secretarul general al LPF , Justin Stefan, a scris, miercuri seara, pe Facebook , ca la FRF e nevoie de schimbari majore."Reactie la cald, dar rationala. De maine trebuie sa vorbim de schimbari majore la FRF, atat la nivel administrativ, cat si la nivel sportiv. Este o umilinta mult prea mare sa ne bata si Armenia, cred ca pentru prima oara in istorie. Sansele sa ajungem la mondial raman doar teoretice.Am facut 3 puncte (si alea norocoase) din 9 puncte puse in joc, am jucat slab, am avut noroc cu Macedonia, l-am avut pe Nita cu Germania. Aveam nevoie de 7 puncte pentru a spera in mod realist la locul 2. Urmeaza sa jucam cu Islanda, va fi un alt meci greu, am vazut-o deja la baraj. Dan Petrescu , Hagi, Olaroiu, Rednic, Reghe? Cred ca trebuie sa terminam cu experimentele", a scris Justin Stefan pe facebook.Dupa cum se stie, relatiile dintre FRF si LPF, forurile care conduc fotbalul romanesc, nu sunt nici pe departe cordiale.1. Armenia 9 puncte (6-2)2. Macedonia de Nord 6 (9-4)3. Germania 6 (5-2)4. Romania 3 (5-6)5. Islanda 3 (4-6)6. Liechtenstein 0 (1-10)La Campionatul Mondial din 2022 se califica direct primul loc din grupa, iar locurile secunde urmeaza sa dispute baraje.Citeste si: