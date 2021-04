Faza care demonstreaza ca Romania a fost furata la Erevan FOTO

Dincolo de rusinea de a pierde pentru prima data in fata Armeniei, mai ales dupa ce a condus cu 2-1 pana in minutul 87 si de greselile impardonabile comise de unii fotbalisti, precum Puscas, care a luat cartonas rosu, si Cretu, care a facut penalty, exista insa si o faza care demonstreaza ca tricolorii au fost defavorizati de arbitri La golul marcat de fundasul Varazdat Haroyan, de la Astana, a fost o pozitie clara de ofsaid. Armeanul in varsta de 28 de ani s-a desprins din marcaj si a reluat imparabil, dar reluarile TV au aratat ca umarul lui Haroyan era dincolo de linia penultimului aparator "tricolor". Brigada letona nu a remarcat insa asta, iar cum in preliminariile CM nu exista VAR golul a fost validat si astfel s-a facut 2-2.1. Armenia 9 puncte (6-2)2. Macedonia de Nord 6 (9-4)3. Germania 6 (5-2)4. Romania 3 (5-6)5. Islanda 3 (4-6)6. Liechtenstein 0 (1-10)La Campionatul Mondial din 2022 se califica direct primul loc din grupa, iar locurile secunde urmeaza sa dispute baraje.Citeste si: