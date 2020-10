Romania - Austria, LIVETEXT de la 21.45. Isi va spala "pacatele" nationala lui Radoi? Echipa probabila a tricolorilor

Romania porneste in acest meci de pe locul trei in grupa, cu 4 puncte, Austria si Norvegia aflandu-se in fruntea clasamentului, la egalitate, cu cate 6 puncte.Selectionerul Mirel Radoi nu se va putea baza pe Dragos Grigore si Sergiu Hanca, ambii accidentati.Tatarusanu - Burca, Balasa, Tosca, Bancu - Stanciu, Cretu, R.Marin - Deac, Alibec, MaximRezerve: Fl. Nita, Lazar, Manea, Camora, Cicaldau, I. Hagi, Mitrita, Keseru, Puscas, Iancu