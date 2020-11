Romania - Belarus, LIVETEXT de la ora 19.00. Doi debutanti in echipa de start. Amical cu iz oficial pentru nationala lui Radoi

Amicalul cu Belarus conteaza pentru clasamentul FIFA pe luna noiembrie, pe baza caruia in 7 decembrie se trag la sorti grupele din preliminariile Campionatului Mondial din 2022, conform frf.ro. In prezent, Romania se afla in urna a treia valorica, sansele de a urca in cea secunda fiind insa minime.Desfasurarea LIVE a meciului:-Portarul Lazar si fundasul Mitrea vor debuta in nationala Romaniei.Echipa de start a Romaniei:Lazar - Nedelcearu, Mitrea, Tosca - Mogos, R. Marin, Nistor, Cr. Ganea - Man, Puscas, Fl. TanaseRezerve: Balgradean, Tatarusanu, V. Cretu, I. Cristea, Alibec, Maxim, Albu, Tiru, Bicfalvi, Manea, Camora, Al. Baluta"Dar prezenta pe teren diseara are o insemnatate aparte pentru fiecare jucator si in context mai larg, putand pentru unii dintre ei sa marcheze borne importante in topul partidelor pentru echipa nationala", se mai arata in comunicatul Federatiei. Iata care sunt cele mai importante borne care pot fi atinse in aceasta seara: Ciprian Tatarusanu l-ar depasi pe Ciprian Marica si i-ar egala pe Cosmin Contra si Rodion Camataru (73 meciuri *Ionut Nedelcearu ar avansa in clasament peste Bogdan Mara si George Ogararu, ajungand la 12 partide Razvan Marin ar putea acumula mai multe meciuri decat Gheorghita Geolgau si Vasile Iordache, bifand partida numarul 24*Alexandru Maxim ar face 43 de meciuri si ar intra astfel in top 50 cei mai selectionati tricolori , depasindu-i pe Aurel Ticleanu si Lajos Satmareanu*Cu 20 de meciuri, George Puscas i-ar egala pe Iuliu Baratky, Nicolae Lupescu si Ion Voinescu, trecand peste Daniel Niculae si Flavius Stoican*Pentru Lazar, Vali Cretu, Mitrea si Albu, aceasta partida ar putea fi debutul pentru Romania.Citeste si: De ce nu au fost chemati la nationala Stanciu, Mitrita si Keseru. Explicatiile selectionerului Radoi