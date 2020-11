Romania - Danemarca, meciul anului pentru nationala de tineret. Calculele calificarii la Euro. Victorie sau stam la mana altor rezultate

Tricolorii au nevoie de o victorie pentru a obtine calificarea la turneul final din Ungaria si Slovenia fara sa astepte derularea meciurilor din celelalte grupe.Cum primul loc a fost deja adjudecat de adversara de astazi, Danemarca, pentru echipa antrenata de Adi Mutu n-a ramas decat sansa clasarii in primele 5 locuri in clasamentul separat al pozitiilor secunde din cele 9 grupe preliminare.Dupa cum se poate vedea, Elvetia si Portugalia sunt deja calificate, in joc ramanand doar 3 locuri vacante, pentru care se lupta 5 echipe, inclusiv Romania. Calculele arata ca o victorie a Romaniei contra Danemarcei asigura calificarea in proportie de suta la suta.In schimb, exista scenarii prin care Romania se califica inclusiv in cazul unui egal sau a unui esec. In aceasta situatie, stam la mana celorlalte rezultate care vor fi inregistrate astazi. Cel mai important, in ajutorul Romaniei vor veni o victorie a Bosniei in meciul cu Belgia sau un succes al Greciei in confruntarea cu Scotia. De asemenea, important e ca nationala Croatiei (in grupa Scotiei) sa nu castige la o diferenta de peste 4 goluri in meciul cu Lituania. De mentionat faptul ca nationala Islandei are in prezent 12 puncte, dar va face cu siguranta 15, avand un meci, cu Armenia, pe care il va castiga la "masa verde".