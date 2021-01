Romania debuteaza in preliminariile Cupei Mondiale 2022 la Ploiesti si Bucuresti

Federatia Romana de Fotbal a comunicat catre UEFA stadioanele unde echipa nationala va incepe parcursul de calificare la turneul final de anul viitor.Potrivit frf.ro, tricolorii vor disputa prima partida din grupa preliminara pe teren propriu, contra Macedoniei de Nord, meci care se va juca in 25 martie, de la ora 21.45, pe Stadionul Ilie Oana din Ploiesti.Ulterior, la 28 martie, de la aceeasi ora 21.45, Romania va intalni Germania, pe Arena Nationala din Bucuresti.Ambele partide vor fi transmise live de PRO TV si Radio Romania Actualitati.Din pacate, la acest moment, in contextul evolutiei pandemiei, normele nu permit accesul fanilor pe stadioanele de fotbal in Romania.Romania face parte din Grupa J a preliminariilor europene ale Cupei Mondiale din 2022, alaturi de Germania, Islanda, Macedonia de Nord, Armenia si Liechtenstein.Citeste si: Steve Scott este noul antrenor de inaintare al nationalei de rugby a Romaniei