Victorie frumoasa dar inutila pentru nationala de fotbal feminin a Romaniei

A marcat Mihaela Ciolacu '53.Echipa Romaniei: Paraluta-cpt - Meluta, Oprea, Ficzay, Sandu - Bortan (Boros '88), Ciolacu - Vatafu - Batea (Marcu '75), Rus, Carp. Selectioner: Cristian DulcaReprezentativa feminina a Romaniei trebuia sa dispute ultimul joc din campania de calificare pentru WEURO-2022 la 1 decembrie 2020. In urma depistarii a doua cazuri de COVID-19 in cadrul delegatiei romane, care urma sa faca deplasarea in Croatia, nationala feminina nu a primit acordul de a parasi tara, iar meciul a fost reprogramat.Romania a terminat grupa pe locul 3, cu 12 puncte, dupa Belgia, 21 de puncte, si Elvetia, 19 puncte. Belgia a obtinut calificarea la turneul final din Anglia. Elvetia poate obtine si ea calificarea, in functie de ultimele rezultate din celelalte grupe. Daca nu va reusi accesul direct la turneul final, echipa din Tara Cantoanelor va disputa o dubla mansa de baraj, in perioada 5-13 aprilie.Croatia a terminat Grupa H pe locul 4, cu sapte puncte, iar Lituania a ocupat locul 5, ultimul, fara niciun punct, informeaza News.ro.CITESTE SI: