Doi jucatori au plecat din cantonamentul nationalei dupa rusinea cu Georgia

Dupa aceasta partida, doi fotbalisti au plecat din lotul echipei nationale.In urma unui traumatism la piciorul stang resimtit inainte de Romania-Georgia, partida la care a si ramas in afara lotului de 23 de jucatori , Iulian Cristea a devenit indisponibil pentru partida cu Anglia si a parasit cantonamentul tricolorilor. Acesta fusese convocat de urgenta in urma unei alte accidentari, a fundasului Andrei Burca.Tot azi a parasit lotul si Florin Tanase, eliminat cu Georgia si, astfel, indisponibil cel putin pentru meciul cu Anglia.Urmatorul meci al tricolorilor este programat la 6 iuni, cu Anglia, in deplasare, de la ora 19.00.