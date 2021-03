A fost anuntat arbitrul care va conduce meciul Romania - Germania. Tricolorii incep campania pentru Mondialul din 2022

Potrivit frf.ro, programul partidelor, transmise live de PRO TV si Radio Romania Actualitati, si arbitrii delegati la cele trei meciuri sunt:25 martie: Romania - Macedonia de Nord, ora 21:45 - Arena Nationala (Bucuresti)O brigada portugheza va conduce partida, avandu-l la centru pe Fabio Jose Costa Verissimo, ajutat de Luis Andre Ferreira Pinto Campos si Bruno Miguel Campos Rodrigues, in calitate de al patrulea oficial fiind delegat Antonio Emanuel Carvalho Nobre.Centralul lusitan de 38 de ani a facut parte din brigada care a arbitrat Romania in preliminariile CM 2018, fiind al patrulea oficial la 0-0 in Kazahstan.A doua partida va fi oficiata de o brigada franceza, la centru Clement Turpin, arbitri asistenti Nicolas Danos si Cyril Gringore, cu Jerome Brisard al patrulea oficial.Centralul francez de 38 de ani a fost delegat la EURO U19 din 2011 gazduit de Romania, unde a condus partida tricolorilor U19 cu Cehia, 1-3.31 martie: Armenia - Romania, ora 19:00 - Stadion Republican Vazgen Sargsyan (Erevan)La partida din deplasare pe care o vom disputa in aceasta luna avem o brigada din Letonia, condusa de Andris Treimanis, ajutat de Haralds Gudermanis si Aleksejs Spasjonnikovs, iar Vitalikj Spasjonnikovs in calitate de al patrulea oficial.Singurul contact al centralului de 35 de ani cu nationalele Romaniei dateaza din 2019 cand, la EURO U21, a fost al patrulea oficial la semifinala Germania - Romania 4-2.Citeste si: