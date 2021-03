Romania - Germania, primul derby al grupei din preliminariile CM 2022. Nemtii au spulberat Islanda la debut

Rezultatele celorlalte meciuri disputate, joi, in grupa J:

Au marcat Florin Tanase '28, Valentin Mihaila '50 si Ianis Hagi '86 pentru tricolori , respectiv Ademi '82 si Trajkovski '83 pentru oaspeti. Pentru Tanase, Mihaila si Hagi, sunt primele goluri la nationala mare.In minutul 90+3, Ademi a trimis inca o data mingea in poarta, dar golul a fost anulat pentru ofsaid.1-0: Florin Tanase a inscris in minutul 28, cu un sut din careu, dupa o pasa de la Chiriches.2-0: Mihaila a marcat la debutul in prima reprezentativa. El a trimis mingea in poarta cu un sut din afara careului, dupa o incursiune in jumatatea de teren a adversarilor.2-1: Ademi a marcat cu capul, dupa o centrare a lui Alioski.2-2:Trajkovski a egalat de la aproximativ 11 metri, dupa greseli in apararea tricolorilor.3-2: Ianis Hagi a readus Romania in avantaj pe tabela de marcaj, dupa o pasa de la Marin.In minutul 14, in locul lui Florinel Coman, care a acuzat probleme musculare, a intrat Mihaila.Selectionerul Mirel Radoi , testat pozitiv cu coronavirus la 16 martie, s-a aflat pe banca tricolorilor, el facand miercuri si joi doua teste cu rezultate negative.Romania: 1. Nita - 4. Popescu, 15. Burca, 6. Chiriches., 11. Bancu - 18. Marin, 7. Stanciu (17. Bicfalvi '76) - 20. Man (10. Maxim '75), 19. Tanase (14. Hagi '76), 23. Coman (21. Mihaila '14) - 13. Keseru (9. Puscas '63). Selectioner: Mirel RadoiMacedonia de Nord: 1. Dimitrievski - 2. Bejtulai, 6. Musliu, 4. Ristevski (14. Ibraimi '88) - 13. Ristovski, 16. Nikolov (5. Ademi '54), 17. Bardi, 8. Alioski - 21. Elmas - 10. Pandev (9. Trajkovski '78), 23. Nestorovski (18. Stojanovski '54). Selectioner: Igor Angelovski.Cartonase galbene: Mihaila '41, Bancu '59, Maxim '90+2 / Nikolov '36, Pandev '45+1, Alioski '72, Stojanovski '89Partida a fost arbitrata de o brigada portugheza, avandu-l la centru pe Fabio Jose Costa Verissimo, ajutat de Luis Campos si Bruno Rodrigues, iar al patrulea oficial a fost Antonio Emanuel Carvalho Nobre.Germania - Islanda 3-0Au marcat: Goretzka '3, Havertz '7, Gundogan '56Germania Neuer - Klostermann, Rudiger, Ginter, Emre Can - Goretzka (Neuhaus '71), Kimmich, Gundogan - Sane, Gnabry (Younes '86), Havertz (Musiala '79). Selectioner: Joachim LowIslanda: Halldorsson - Sampsted, Ingason, Arnason, H. Magnusson - A. Gunnarsson - Bjarnason, Sigurjonsson (Gudmundsson '40), Palsson (Skulason '89), Trautason (Sigurdsson '71) - Bodvarsson (Sighthorsson '89). Selectioner: Arnar Vidarsson.Liechtenstein - Armenia 0-1A marcat: Frommelt '83 (autogol)Liechtenstein: Buchel - Malin (Gruenenfelder '46), Sele, Kaufmann, Hofer - Yildiz (Braendle '65), Meier (Frommelt '65), Hasler, Goppel - N. Frick (Beck '76), Y. Frick. Selectioner: Martin Stocklasa.Armenia: Iurcenko - Hambartsumyan, Calisir, Haroyan, Hovhannisyan - Barseghyan, Udo, Grigoryan (Karapetian '46), Bayramyan (Babayan '75) - Adamyan, Briasco (Miranyan '64). Selectioner: Joaquin De Jesus Camino Caparros.Clasamentul grupei: Germania - 3 puncte, 2. Romania - 3 puncte, 3. Armenia - 3 puncte, 4. Macedonia de Nord - niciun punct, 5. Liechtenstein - niciun punct, 6. Islanda - niciun punct. Diferenta este facuta de golaveraj.Romania va mai disputa doua partide in luna martie, toate contand pentru preliminariile Cupei Mondiale 2022, acestea fiind transmise live de PRO TV si Radio Romania Actualitati:28 martie: Romania - Germania, ora 21:45 (Arena Nationala)31 martie: Armenia - Romania, ora 19:00La CM 2022 se califica direct primul loc din grupa, locurile secunde urmand sa dispute baraje.Citeste si: