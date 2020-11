FIFA confirma pozitia nationalei Romaniei in urna a 2-a in cursa pentru Mondiale. Cum arata "grupa mortii" pentru tricolori

FRF a revenit cu precizarea ca actualizarea clasamentului FIFA va fi facuta vineri, dupa ce ''a fost publicata pe site-ul forului mondial pentru cateva minute'', conform agerpres.ro.''Ulterior, FIFA a revenit si a comunicat asociatiilor nationale ca actualizarea se va face, de fapt, maine, amanare pricinuita de decesul lui Diego Armando Maradona . Din dorinta de a informa cat mai prompt si corect iubitorii fotbalului, echipa FRF.ro a elaborat si promovat pe canalele oficiale de comunicare materialele ce reflecta noua ierarhie publicata temporar pe site-ul oficial FIFA. Acestea vor fi prezentate maine, dupa decizia FIFA de a relua publicarea''.Progresul reprezentativei Romaniei vine dupa rezultatele inregistrate in noiembrie, 5-3 cu Belarus in meci amical, 3-0 cu Norvegia la ''masa verde'' si 1-1 cu Irlanda de Nord, in deplasare, ultimele doua in Liga Natiunilor.Romania si Ungaria sunt reprezentativele europene cu cea mai mare evolutie fata de luna trecuta - salt de sapte pozitii.Romania se afla in primele 20 de echipe ale Europei si va fi in urna a doua valorica la tragerea la sorti pentru Mondialul din Qatar, ceremonie programata in data de 7 decembrie.Cele 55 de reprezentative europene vor fi impartite in sase urne valorice, primele cinci de cate 10 echipe, ultima de 5 echipe. Vor fi stabilite, prin tragere la sorti, 10 grupe de cate 5 si 6 echipe. Castigatoarele celor 10 grupe se vor califica la CM 2022, ocupantele locurilor secunde vor intra intr-o serie de doua baraje pentru a stabili ultimele trei echipe europene calificate.Astfel, dupa cum arata componenta urnelor, o posibila "grupa a mortii" pentru Romania ar fi cu Franta (campioana mondiala), Norvegia lui Haaland, Bosnia, Cipru si Moldova.In schimb, cea mai accesibila grupa pare sa fie cu Danemarca, Irlanda de Nord, Luxemburg, Andorra si San Marino.Urnele pentru tragerea la sorti a grupelor preliminare CM 2022:Urna 1: Belgia, Franta, Anglia, Portugalia, Spania, Italia, Croatia, Danemarca, Germania, Olanda;Urna 2: Elvetia, Tara Galilor, Polonia, Suedia, Austria, Ucraina, Serbia, Turcia, Slovacia, Romania;Urna 3: Rusia, Ungaria, Irlanda, Cehia, Norvegia, Irlanda de Nord, Islanda, Scotia, Grecia, Finlanda;Urna 4: Bosnia-Hertegovina, Slovenia, Muntenegru, Macedonia de Nord, Albania, Bulgaria, Israel, Belarus, Georgia, Luxemburg;Urna 5: Armenia, Cipru, Insulele Feroe, Azerbaidjan, Estonia, Kosovo, Kazahstan, Lituania, Letonia, Andorra;Urna 6: Malta, Moldova, Liechtenstein, Gibraltar, San Marino.Citeste si: LIVE VIDEO Primele imagini de la funeraliile lui Maradona. Lumea se inghesuie pe strazi sa ajunga la sicriul marelui jucator