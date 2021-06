99 de ani la primul meci al nationalei: insemnatatea istorica a acestei partide

In aceasta zi, in 1922, s-a disputat primul meci din istoria primei reprezentantive.Iugoslavia 1-2 Romania, s-a jucat pe stadionul SK Iugoslavia,la Belgrad, in fata a 5000 de oameni. Romania a fost condusa cu golul lui Jaroslav Sifer, din penalty, in minutul 35. Selectionata tarii noastre a egalat pana la pauza, tot din penalty prin Francisc Ronay. Golul victoriei a venit in minutul 61 de la capitanul Aurel Guga.Adalbert Ritter (Chinezul Timisoara) - Alois Szilagy (MTK Targu Mures), Elemer Hirsch (CA Cluj), Dezso Jakobi (Asociatia Sportiva Haggibor Cluj), Nicolae Honigsberg (CA Oradea), Francisc ZImmerman (CA Timisoara), Aurel Guga (Universitatea Cluj), Carol Frech (Chinezul Timisoara), Paul Schiller (Chinezul Timisoara), Francisc Ronay (CA Oradea). Antrenor Teofil Moraru.Partida a fost stabilita cu aproape o luna inainte de presedintele Comisiei de fotbal din Romania si omologul sau iugoslav. Meciul a fost unul amical si a facut parte din seria de evenimente prin care se sarbatorea casatoria regelui "Serbiei Mari", Alexandru I, cu principesa Maria a Romaniei, fiica regelui Ferdinand.