Ce urmeaza pentru nationala Romaniei dupa eliminarea din Islanda. Liga Natiunilor ne poate usura drumul spre Mondialul din 2022

Duminica, in Norvegia, si miercuri cu Austria, la Ploiesti, nationala Romaniei isi poate consolida pozitia de lider in grupa din Liga Natiunilor inaintea ultimelor doua etape, in noiembrie (cu Norvegia acasa si in deplasare cu Irlanda de Nord).Aparent fara o miza evidenta, castigarea grupei din Liga Natiunilor inseamna insa inscrierea cu sanse considerabile la un loc in play-off-ul de calificare la Mondialul din Qatar de peste 2 ani, asta doar in cazul in care Romania nu va reusi sa termine preliminariile clasice din 2021 pe unul dintre primele doua locuri. Este vorba despre un play-off similar cu cel de acum, pentru Euro 2020, in care vom putea obtine biletele pentru turneul final doar cu 2 meciuri castigate.De asemenea, extrem de important, Romania concureaza acum cu alte cateva nationale (Slovacia, Irlanda de Nord, dar si Islanda) pentru un loc in urna a doua la tragerea la sorti a grupelor preliminare pentru CM 2022, eveniment ce va avea loc in decembrie. FIFA va tine cont de clasamentul forului mondial in luna noiembrie, astfel ca rezultatele pe care Romania le va obtine in Liga Natiunilor ne pot propulsa in urna a doua sau ne pot duce in cea de-a treia, cu un parcurs ulterior mult mai greu.