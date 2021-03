Cand afla nationala lui Mutu cu cine va juca la Jocurile Olimpice de la Tokyo si de ce are sanse mari sa iasa din grupa

Mexicul a invins Canada cu 2-0, iar Honduras a furnizat surpriza, 2-1 cu SUA, devenind ultimele echipe care au obtinut biletele pentru Japonia.Romania va fi pentru a patra oara la un turneu olimpic, dupa Paris 1924, Helsinki 1952 si Tokyo 1964, revenind intr-o astfel de competitie dupa mai bine de 50 de ani.Pentru ca nu au un coeficient bun, tricolorii mici au fost repartizati in urna a patra, dar au o sansa buna de a iesi din grupa. La tragerea la sorti in niciuna dintre cele 4 grupe nu poate fi mai mult de o echipa de pe un anumit continent. Astfel, din urna a doua, Romania va intalni fie Honduras, fie Mexic, in vreme ce din urna a treia adversara va fi o echipa africana sau Noua Zeelanda.Trebuie mentionat ca la Jocurile Olimpice, echipele nationale vor convoca fotbalistii nascuti dupa 1 ianuarie 1997, cae vor avea peste 24 de ani la ora turneului, iar in fiecare lot se pot regasi si 3 fotbalisti nascuti inainte de aceasta data.Japonia, Brazilia, Argentina, Coreea de Sud: Mexic, Germania, Honduras, Spania: Egipt, Noua Zeelanda, Coasta de Fildes, Africa de Sud: Australia, Franta,, Arabia SauditaTragerea la sorti pentru turneul de fotbal masculin de la Tokyo va avea loc pe 21 aprilie, la sediul FIFA din Zurich, de la ora 11:00.Turneul se va desfasura in Japonia, in perioada 21 iulie - 7 august 2021, in sase orase: Kashima, Sapporo, Sendai, Saitama, Yokohama si Tokyo.Cele mai multe titluri olimpice le au Ungaria si Marea Britanie, cate 3, urmate de Argentina, URSS si Uruguay, cu cate 2.Citeste si: