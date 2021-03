Meciul Romania - Macedonia de Nord nu se va mai juca la Ploiesti. Decizie de ultim moment a Federatiei

In contextul prelungirii efectelor pandemiei care nu permit accesul suporterilor pe stadioane si la initiativa staff-ului tehnic al echipei nationale, FRF a solicitat Federatiei din Macedonia de Nord acceptul pentru modificarea locului de disputare al partidei programate in 25 martie 2021.Astfel, desi initial gazda trebuia sa fie Stadionul "Ilie Oana" din Ploiesti, in urma confirmarilor venite inclusiv de la organizatorii competitiei, meciul se va juca pe Arena Nationala din Bucuresti, cu incepere de 21:45, live pe PRO TV si Radio Romania Actualitati.Citeste si: