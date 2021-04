Programul nationalei de fotbal la Jocurile Olimpice. Debut cu Honduras, meci decisiv cu "cenusareasa" grupei. Orasele in care vor juca tricolorii

Conform calendarului stabilit de organizatori, Romania va debuta impotriva nationalei din Honduras, la 22 iulie, la Kashima.Urmeaza apoi intalnirea cu Coreea de Sud, tot la Kashima, la 25 iulie.Ultimul meci din grupa va fi impotriva celei mai slab cotate nationale, Noua Zeelanda, la 28 iulie, la Sapporo.Grupa A: Japonia, Africa de Sud, Mexic, Franta;Grupa B: Noua Zeelanda, Coreea de Sud, Honduras, Romania;Grupa C: Egipt, Spania, Argentina, Australia;Grupa D: Brazilia, Germania, Coasta de Fildes, Arabia Saudita.Primele doua echipe din fiecare grupa se califica in sferturile de finalaConform regulamentului, pentru editia din acest an a Jocurilor Olimpice sunt eligibili jucatorii nascuti incepand cu 1 ianuarie 1997. Lotul final va fi format din 18 jucatori , dintre care maximum 3 peste limita de varsta. In afara lotului de 18 vor fi 4 jucatori pe lista suplimentara, la care se va apela in cazul unor indisponibilitati.