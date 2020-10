Tricolorii se indreapta spre lumea a treia a fotbalului european. Romania, picaj de 10 locuri in clasamentul FIFA

E o cadere cauzata in primul rand de esecurile pe linie din luna octombrie, cu Islanda (1-2) in barajul pentru Euro 2020 si cu Norvegia (0-4) si Austria (0-1) in Liga Natiunilor.Conform news.ro, adversarele Romaniei din grupa de Liga Natiunilor ocupa urmatoarele locuri: Austria - locul 25, cu 1.523 puncte, in urcare doua pozitii, Irlanda de Nord - locul 41, cu 1.458 de puncte, in coborare trei pozitii si Norvegia - locul 43, cu 1.456 puncte, in urcare o pozitie.Ierarhia este condusa de Belgia, cu 1.765 de puncte, urmata de Franta - 1,752 puncte, Brazilia - 1.725 puncte, Anglia - 1669 de puncte si Portugalia - 1.661.Urmatorul clasament va fi dat publicitatii la 26 noiembrie si va fi luata in calcul pentru stabilirea urnelor valorice la tragerea la sorti a preliminariilor CM 2022.