Pierde Romania organizarea Euro 2020? Scenariul care scoate tara noastra de pe harta turneului final de anul viitor

Campionatul European ar urma sa aiba loc anul viitor in 12 orase din 12 tari, printre care si Bucurestiul.Insa, jurnalistii de la Le Parisien scriu ca oficialii forului european iau in calcul posibilitatea ca turneul final sa se dispute intr-o singura tara, aceasta fiind Rusia, care dispune de infrastructura necesara dupa ce a organizat si Cupa Mondiala din 2018.Deocamdata, potrivit UEFA, meciurile de la Euro-2021, se vor desfasura in urmatoarele locuri:Grupa A: Roma si BakuGrupa B: Sankt Petersburg si CopenhagaGrupa C: Amsterdam si BucurestiGrupa D: Londra si GlasgowGrupa E: Bilbao si DublinGrupa F: Munchen si Budapesta.