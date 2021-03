EURO 2021 Romania debuteaza astazi, contra unei favorite. Incepe cel mai ciudat turneu final din istorie. Tot ce trebuie sa stiti

Tricolorii antrenati de Adrian Mutu fac parte dintr-o grupa foarte dificila, in care se mai afla Germania, vicecampioana europeana, care ne-a invins la editia trecuta in semifinale (2-4), si Ungaria, una dintre gazdele turneului.Romania, care se afla la a doua participare consecutiva la un turneu european de tineret si a treia in total, va organiza editia viitoare, in 2023, impreuna cu Georgia.Romania va disputa toate partidele din grupa la Budapesta, pe stadionul Uj Bozsik, in Grupa A, miercuri 24 martie contra Olandei (22:00) , pe 27 martie impotriva Ungariei (19:00), iar pe 30 martie impotriva Germaniei (19:00). Partida cu Olanda va fi arbitrata de elvetianul Sandro Schaerer.Faza grupelor va avea loc in perioada 24-31 martie, iar primele doua clasate in fiecare grupa se vor califica la turneul Final 8, care e programat intre 31 mai si 6 iunie, in aceleasi tari, Slovenia si Ungaria. Din acest punct de vedere, Euro 2021 poate fi considerat cel mai ciudat turneu final din istorie.Din Grupa B fac parte Spania, campioana europeana en titre, Italia, Cehia si Slovenia, in Grupa C se afla Franta, Danemarca (fosta adversara a Romaniei in preliminarii), Rusia si Islanda, iar Grupa D este formata din Anglia, Portugalia, Croatia si Elvetia.Jucatorii eligibili sunt cei nascuti dupa data de 1 ianuarie 1998. Spre deosebire de turneele clasice de pana acum, in loturile echipelor vor putea surveni modificari intre faza grupelor si turneul Final 8 din mai-iunie.Comitetul Executiv al UEFA a decis sa introduca la aceasta competitie posibilitatea unei schimbari suplimentare, in caz de comotie cerebrala, regula deja testata in februarie, la Cupa Mondiala a Cluburilor, in Qatar.Spania are cinci titluri de campioana europeana de tineret, obtinute in 1986, 1998, 2011, 2013 si 2019, la fel ca Italia, castigatoare in 1992, 1994, 1996, 2000 si 2004. Franta nu a castigat competitia decat o data, in 1988.Lotul echipei Romaniei pentru Campionatul European de tineret 2021:Portari: 1. Andrei Vlad ( FCSB ), 12. Marian Aioani (Chindia Targoviste), 23. Mihai Esanu ( Dinamo Bucuresti);Fundasi: 19. Stefan Vladoiu ( Universitatea Craiova ), 16. Denis Harut (FCSB), 4. Alexandru Pascanu (Ponferradina/Spania), 15. Andrei Chindris ( FC Botosani), 13. Denis Ciobotariu ( CFR Cluj ), 5. Radu Dragusin (Juventus/Italia), 3. Raul Oprut (FC Hermannstadt), 2. Radu Boboc (FC Viitorul );Mijlocasi: 8. Marius Marin (AC Pisa/Italia), 6. Marco Dulca (Chindia Targoviste), 14. Razvan Oaida (FCSB), 18. Catalin Itu (CFR Cluj), 22. Darius Olaru (FCSB), 11. Andrei Ciobanu (FC Viitorul), 10. Olimpiu Morutan (FCSB), 17. Octavian Popescu (FCSB), 7. Alexandru Cimpanu (Universitatea Craiova), 20. Alexandru Matan (Columbus Crew/SUA);Atacanti: 9. George Ganea (FC Viitorul), 21. Adrian Petre (UTA Arad).Initial, in lot figura si atacantul Valentin Costache (CFR Cluj), jucatorul care a marcat golul calificarii, insa acesta s-a imbolnavit de COVID-19 si a fost inlocuit cu Adrian Petre.Sase dintre jucatorii care se afla in acest lot au facut parte si din echipa se oprea in semifinalele editiei precedente si obtinea calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo: Andrei Vlad, Radu Boboc, Alex Pascanu, Darius Olaru, Andrei Ciobanu si Adrian Petre.Olanda revine la un turneu final de tineret dupa o absenta de opt ani, precedenta fiind in 2013.Romania si Olanda s-au intalnit pana acum de trei ori la acest nivel (Under-21). In preliminariile editiei din 2006, fiecare echipa a obtinut victoria pe teren propriu cu 2-0. Andrei Prepelita si Costin Curelea au marcat golurile Romaniei, Olanda castigand apoi, greu, prin reusitele lui Nicky Hofs (87) si Klaas-Jan Huntelaar (90+4). Olanda a cucerit titlul continental ulterior, in Portugalia, iar infrangerea in fata Romaniei a fost singura din preliminarii.La turneul final din 1998, gazduit de Romania, Olanda s-a impus in sferturi in fata tricolorilor cu scorul de 2-1, goluri marcate de Nordin Wooter (16) si John de Jong (79), respectiv Cosmin Contra (7). ''Joeng Oranje'' a terminat pe 4, iar Romania a pierdut toate cele trei meciuri si a ocupat ultimul loc (8).Citeste si: